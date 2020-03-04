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Массовое минирование: в нескольких синагогах Украины ищут бомбы

Информация о взрывчатках поступила в полицию Сум, Николаева и Харькова, из-за чего пришлось перекрыть центральные части городов

сегодня, 11:50
Автор:

• Елена Волкова

Массовое минирование: в нескольких синагогах Украины ищут бомбы

Сегодня в Украине произошло массовое “заминирование” синагог. Информация о бомбах поступила в полицию Сум, Николаева и Харькова, передают в областных управлениях Нацполиции.

Так, из-за поиска взрывчатки в здании по ул. Кооперативная пришлось перекрыть весь центр города Сумы. В то же время оперативники, взрывотехники и кинологи с собаками проверяли на наличие бомбы синагогу по ул. Шнеерсона, 15, в самом центре Николаева. Сейчас в этих городах продолжаются следственные действия. 

Тем временем, как сообщает Харків Times с места событий, в первой столице правоохранители эвакуировали из синагоги и с прилегающей территории около 40 человек. По состоянию на 11:25, взрывотехники и кинологи завершили проверку и никаких взрывчатых веществ или взрывоопасных предметов в здании не нашли.

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Автор фото: Харків Times


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Источник: comments.ua
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