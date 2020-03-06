С пакетом на голове: в Москве нашли тело украинского шахматиста, который сыграл матч за РФ

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В Москве минувшей ночью произошла трагедия: одесского гроссмейстера Станислава Богдановича и его девушку Александру Вернигору нашли мертвыми в квартире. Об этом сообщают российские СМИ. Известность в Сети 27-летний украинский спортсмен получил после того, как недавно сыграл за РФ против своей страны в интернет-матче по шахматам.
Правоохранители говорят, что украинец и 18-летняя россиянка были найдены мертвыми: на их головах были полиэтиленовые пакеты, наполненные закисью азота. Рядом полицейские нашли воздушные шарики с закисью азота и газовый баллон. По предварительной информации, причиной смерти стал веселящий газ. Бездыханные тела в своей квартире обнаружил отец девушки - также профессиональной шахматистки.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в Москве убили трехкратного чемпиона по тайскому боксу.
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