Сожжение девушки в коллекторе: стали известны мотивы зверского убийства в Харькове

Сегодня днем, 6 марта, в Харькове задержали двух ранее судимых мужчин, которых обоснованно подозревают в убийстве девушки, изуродованное тело которой нашли в коллекторе в Новобаварском районе города. Об этом "Комментарии. Харьков" узнали в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Как выяснилось, убитая знала их. Более того, с одним из своих убийц девушка имела близкие отношения.

Задержанным 27 и 30 лет. Старший - житель Песочина, младший из Харькова. Оба имели судимости. Погибшей было 25 лет, и жила она в Высоком под Харьковом.

Известно, что 29 февраля девушка ушла из дома. Куда - никому не сказала. С собой взяла мобильный телефон и рюкзак. А уже 1 марта ее изуродованное тело нашли в коллекторной трубе у реки Уды вблизи улицы Станционной в Харькове. На голове и шее убитой эксперты обнаружили резаные раны. Тело было обуглено.

Как выяснилось, злоумышленники хотели завладеть мобильным телефоном девушки. Они ее заманили якобы на прогулку по берегу реки и разбитой бутылкой порезали ей шею и голову. Чтобы скрыть следы преступления, тело спрятали в коллекторе и подожгли.

Личные вещи девушки забрали себе и стали скрываться. Они постоянно меняли свое место пребывания, а мобильные телефоны отключили.

Сейчас злоумышленникам сообщили о подозрении по фактам разбоя и умышленного убийства (ч. 4 ст. 187, п 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Максимальная санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее "Комментарии. Харьков" писали, что подозреваемый в убийстве женщины в Лозовой Харьковской области, просит выпустить его из СИЗО. Тело убитой нашел водитель мусоровоза на городской свалке осенью прошлого года.

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