Сутки на Донбассе: есть погибший и раненые

Минувшие сутки на Донбассе в очередной раз прошли неспокойно и с потерями. Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил в утренней сводке.

Сообщается, что 6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды режим тишины противник нарушил вблизи Авдеевки, еще два раза неподалеку Песков (оперативно-тактическая группировка "Восток"), а также оккупант открыл огонь возле Зайцевого ("Север").

К сожалению, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский военный погиб, еще три защитника получили боевое поражение. Отмечается, что из-за вражеских обстрелов один военный объединенных сил получил ранение.

Сегодня, 7 марта, боевики огонь не открывали.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине не поддерживают идею предоставить оккупированным районам Донецкой и Луганской областей "особый статус" 62,1% населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

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