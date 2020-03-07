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Сутки на Донбассе: есть погибший и раненые

В зоне ООС на взрывчатке подорвалась БМП, один украинский защитник погиб

сегодня, 08:18
Автор:

• Таисия Ерохина

Сутки на Донбассе: есть погибший и раненые

Минувшие сутки на Донбассе в очередной раз прошли неспокойно и с потерями. Об этом информирует пресс-центр Операции объединенных сил в утренней сводке.

Сообщается, что 6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись из запрещенных Минскими договоренностями минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Дважды режим тишины противник нарушил вблизи Авдеевки, еще два раза неподалеку Песков (оперативно-тактическая группировка "Восток"), а также оккупант открыл огонь возле Зайцевого ("Север").

К сожалению, в результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский военный погиб, еще три защитника получили боевое поражение. Отмечается, что из-за вражеских обстрелов один военный объединенных сил получил ранение.

Сегодня, 7 марта, боевики огонь не открывали.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине не поддерживают идею предоставить оккупированным районам Донецкой и Луганской областей "особый статус" 62,1% населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/805907436568541/?type=3&theater
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