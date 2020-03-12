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Военный лагерь США обстреляли из "Катюши": есть погибшие

В Ираке в результате обстрела ракетами из боемашины "Катюша" погибли три человека: британец и американцы

сегодня, 10:30
Автор:

• Елена Волкова

Военный лагерь США обстреляли из "Катюши": есть погибшие

В Ираке под обстрел попал американский военный лагерь “Таджи”. Как передает местное издание Al Yaum, погибли британец и двое солдат США.

Военные говорят, что в их лагерь попало 15 ракет боемашины “Катюша”. Сейчас следствия устанавливает виновных гибели троих человек. Тем временем Штаты не комментируют произошедшее, опасаясь спровоцировать новый конфликт с Ираном, который поддерживает террористов.

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Ранее "Комментарии" сообщали, что в Чили на днях неизвестные похитили более 15 млн долларов, что местные СМИ уже окрестили ограблением века. Вооруженные налетчики средь бела дня влетели в аэропорт Сантьяго, куда как раз прибыл самолет со столь крупной суммой налички. О спецрейсе знали единицы. 

На территорию аэропорта грабители, которых было не менее семи, заехали на двух фургонах. Все налетчики были вооружены полуавтоматическими винтовками, из которых открыли огонь по сотрудникам охранной фирмы Brinks. Двое правоохранителей в результате перестрелки были ранены, а грабители перенесли 14 миллионов долларов и миллион евро наличными в свои авто, после чего скрылись.


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Источник: comments.ua
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