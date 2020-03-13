Более 100 украинцев застряли на границе со Словенией: направлялись из Италии в Украину

Границу Словении не дали пересечь около 120 украинцам, которые возвращались из Италии, направляясь в Украину. Это произошло из-за того, что словенская сторона закрыла границу с Италией в результате вспышки там коронавируса. Видео, как люди "застряли" между странами, не понимая что делать дальше, появилось в сети.





Тем временем, на сегодняшнем брифинге пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Министерство иностранных дел знает о ситуации, которая возникла у украинцев вблизи Словении.

"Примерно 120 украинцев, которые возвращались на родину, были остановлены, сейчас идет рекомендация, очень быстрая реакция, - сказала Мендель. – Им рекомендуют вернуться к местам пребывания и предоставить все свои контакты диппредставительствам Украины в Италии".

Кроме того, в МИД подчеркивают, что сделают все возможное, чтобы украинцы вернулись домой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина закрывает границу для иностранных граждан через 48 часов. Запрет будет действовать 2 недели. Такое решение приняли сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

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