В Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы по зданию посольства РФ – видео

Сегодня в Украине отмечают День добровольца. В честь этого в Киеве, не взирая на карантин, состоялся Марш патриотов, а вечером – митинг у здания посольства России. В облуправлении Нацполиции сообщают, что грубых нарушения во время акций не зафиксировали.

Так, днем около 5 тыс. человек прошлись Маршем патриотов. Колонну сопровождали правоохранители в медицинских масках. Тогда как в вечерних мероприятиях участвовало около 1000 человек. Сообщается, что участники прошлись от стадиона ЦСКА и завершили маршрут у посольства РФ. В полиции отметили, нарушений общественного порядка допущено не было.

Добавим, что на странице в Facebook Pavlovsky News появилось видео, на котором видно, как неизвестный выстрелил из ракетницы по зданию посольства России в Украине. Также можно увидеть, как участники митинга зажигали файеры, скандировали лозунги. Напоследок митингующие привязали флаг России к забору дипломатического ведомства.





Ранее портал "Комментарии" писал, что 14 марта в Украине отмечают День добровольца.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!