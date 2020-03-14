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В Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы по зданию посольства РФ – видео

В Киеве сегодня прошел Марш патриотов при участии 5000 человек, а вечером – акций у посольства РФ

14 марта 2020, 23:35
Автор:

• Таисия Ерохина

В Киеве во время митинга выстрелили из ракетницы по зданию посольства РФ – видео

Сегодня в Украине отмечают День добровольца. В честь этого в Киеве, не взирая на карантин, состоялся Марш патриотов, а вечером – митинг у здания посольства России. В облуправлении Нацполиции сообщают, что грубых нарушения во время акций не зафиксировали.

Так, днем около 5 тыс. человек прошлись Маршем патриотов. Колонну сопровождали правоохранители в медицинских масках. Тогда как в вечерних мероприятиях участвовало около 1000 человек. Сообщается, что участники прошлись от стадиона ЦСКА и завершили маршрут у посольства РФ. В полиции отметили, нарушений общественного порядка допущено не было.

Добавим, что на странице в Facebook Pavlovsky News появилось видео, на котором видно, как неизвестный выстрелил из ракетницы по зданию посольства России в Украине. Также можно увидеть, как участники митинга зажигали файеры, скандировали лозунги. Напоследок митингующие привязали флаг России к забору дипломатического ведомства.


Ранее портал "Комментарии" писал, что 14 марта в Украине отмечают День добровольца.


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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/publichna-bezpeka-ta-poryadok/u-stoliczi-vsi-zaplanovani-akcziji-projshli-bez-grubix-porushen/
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