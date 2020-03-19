Полиция начала штрафовать за нарушение карантина в Украине: уже составили 32 админпротокола

В Украине правоохранители фиксируют нарушителей карантинного режима, говорится на сайте ведомства.

Сообщается, что Национальная полиция во время карантина работает в усиленном режиме. По словам замглавы Нацполиции Александра Фацевича, ежесуточно заступает более 15 тысяч полицейских для обеспечения карантинных мероприятий. Так, начали работу контрольно-проверочные пункты, на которых будут проверять состояние здоровья граждан. Кроме того, копы будут контролировать, как перевозчики выполняют постановление Кабмина.

Отмечается, что полиция пока делает акцент на разъяснительной работе, но уже зафиксированы первые нарушители.

"Уже на территории государства составлено 32 административных протокола, в частности больше всего – в Донецкой области", - заявил Фацевич.

Речь идет о "нарушении правил относительно карантина людей" (ст. 44-3 КУоАП). Из 32 админпротоколов 10 составлено в Донецкой области, 7 – в Киеве, 6 – в Херсонской, 3 – в Киевской, а также по 2 – в Полтавской и Черниговской, еще по одному – в Одесской и Черновицкой областях.

Кроме того, украинская киберполиция получила 20 обращений о распространении фейковой информации о карантине. Сообщается, что чаще информировали о фейках касательно запрета выхода детей на улицу и слухах относительно продления карантина до лета.





Ранее "Комментарии" сообщили о правилах карантина из-за коронавируса, которые следует знать украинцам.

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