Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.03.2020

BTC/USD

6161.51

ETH/USD

134.89

LTC/USD

38.88

НБУ 19.03.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В Николаеве пассажиры избили водителя трамвая за отказ везти больше 10 человек
НОВОСТИ Все новости

В Николаеве пассажиры избили водителя трамвая за отказ везти больше 10 человек

Во время карантина правительство разрешило перевозить не более 10 человек в общественном транспорте, но пассажиры в Николаеве категорически не согласны

сегодня, 19:43
Автор:

• Антон Варанов

В Николаеве пассажиры избили водителя трамвая за отказ везти больше 10 человек

В Николаеве пассажиры трамвая рейса №1 избили водителя за отказ пускать в общественный транспорт более 10 человек. Он ссылался на правительственные ограничения на фоне вспышки китайского коронавируса Covid-19, но это не помогло. Об этом сообщило издание Преступности.НЕТ.

Сегодня, 19 марта, около 7 утра в районе ЮТЗ число пассажиров в трамвае достигло 10 человек, после чего водитель отказался впускать остальных желающих. За это недовольные пассажиры, по словам директора КП "Николаевэлектротранс" Владимира Евтушенко, "ударили несколько раз" водителя и "поцарапали" его.

Также Евтушенко напомнил о соответствующем постановлении Кабинета Министров и рассказал, что инцидент произошел из-за людей старшего возраста.

"Он вышел, они на него набросились, подергали его. Немного пошумели люди, сейчас время такое, все обозленные", — сказал директор КП.

Кроме того, Владимир Евтушенко рассказал о планах увеличить количество электротранспорта и маршрутов и заверил, что у водителей достаточно защитных средств, а салоны дезинфицируются.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Монако князь Альбер II заболел коронавирусом.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.pn/ru/incidents/232500?fbclid=IwAR00nCpN9MUj2WzIr6xkvzk-n7pUU9O6gxd0W2xW6V5hGSpcJMZg1t9QQuU
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...