В Николаеве пассажиры избили водителя трамвая за отказ везти больше 10 человек

В Николаеве пассажиры трамвая рейса №1 избили водителя за отказ пускать в общественный транспорт более 10 человек. Он ссылался на правительственные ограничения на фоне вспышки китайского коронавируса Covid-19, но это не помогло. Об этом сообщило издание Преступности.НЕТ.



Сегодня, 19 марта, около 7 утра в районе ЮТЗ число пассажиров в трамвае достигло 10 человек, после чего водитель отказался впускать остальных желающих. За это недовольные пассажиры, по словам директора КП "Николаевэлектротранс" Владимира Евтушенко, "ударили несколько раз" водителя и "поцарапали" его.

Также Евтушенко напомнил о соответствующем постановлении Кабинета Министров и рассказал, что инцидент произошел из-за людей старшего возраста.

"Он вышел, они на него набросились, подергали его. Немного пошумели люди, сейчас время такое, все обозленные", — сказал директор КП.

Кроме того, Владимир Евтушенко рассказал о планах увеличить количество электротранспорта и маршрутов и заверил, что у водителей достаточно защитных средств, а салоны дезинфицируются.

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