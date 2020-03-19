В Николаеве пассажиры избили водителя трамвая за отказ везти больше 10 человек

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В Николаеве пассажиры
трамвая рейса №1 избили водителя за отказ пускать в общественный транспорт
более 10 человек. Он ссылался на правительственные ограничения на фоне вспышки китайского коронавируса Covid-19, но это не помогло. Об этом сообщило издание
Преступности.НЕТ.
Сегодня, 19 марта,
около 7 утра в районе ЮТЗ число пассажиров в трамвае достигло 10 человек, после
чего водитель отказался впускать остальных желающих. За это недовольные
пассажиры, по словам директора КП "Николаевэлектротранс" Владимира Евтушенко, "ударили
несколько раз" водителя и "поцарапали" его.
Также Евтушенко
напомнил о соответствующем постановлении Кабинета Министров и рассказал, что
инцидент произошел из-за людей старшего возраста.
"Он вышел, они на него
набросились, подергали его. Немного пошумели люди, сейчас время такое, все
обозленные", — сказал директор КП.
Кроме того, Владимир
Евтушенко рассказал о планах увеличить количество электротранспорта и маршрутов
и заверил, что у водителей достаточно защитных средств, а салоны
дезинфицируются.
Как сообщал портал "Комментарии",
глава Монако князь Альбер II
заболел коронавирусом.
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