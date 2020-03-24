Копы разыскивают 500 украинцев, которые контактировали с инфицированным Covid-19 священником

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6613.13
ETH/USD
137.61
LTC/USD
39.43
USD/UAH
28.20
EUR/UAH
30.50
RUB/UAH
0.36
В Тернопольской области разыскивают полтысячи человек, которые контактировали со священнослужителем Олегом Винниковым. Имя святого отца, у которого 19 марта нашли коронавирус, в эфире "Свободы слова" назвал замминистра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, он предал огласке личные данные намеренно, чтобы сотни человек находились в самоизоляции или обратились за медпомощью.
По словам Геращенко, Олег Винников не знал, что инфицирован Covid-19, поэтому принимал участие в церковных службах и вел похороны. Правоохранители подсчитали, что священник имел контакт минимум с 500-ми человек. Известно, что Винников - первый житель Тернопольщины, у которого нашли коронавирус. Всего же в области Covid-19 выявили у двоих человек, после чего ввели чрезвычайную ситуацию.
Как ранее сообщали “Комментарии”, на данный момент в Украине известно о 97 людях, результаты тестов на коронавирус которых оказались положительными.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости