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Копы разыскивают 500 украинцев, которые контактировали с инфицированным Covid-19 священником

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко намеренно называет имя священника Олега Винникова, который принимал участие в церковных службах и вел похороны

сегодня, 16:00 511
Автор:

• Елена Волкова

Копы разыскивают 500 украинцев, которые контактировали с инфицированным Covid-19 священником

В Тернопольской области разыскивают полтысячи человек, которые контактировали со священнослужителем Олегом Винниковым. Имя святого отца, у которого 19 марта нашли коронавирус,  в эфире "Свободы слова" назвал замминистра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, он предал огласке личные данные намеренно, чтобы сотни человек находились в самоизоляции или обратились за медпомощью.
По словам Геращенко, Олег Винников не знал, что инфицирован Covid-19, поэтому принимал участие в церковных службах и вел похороны. Правоохранители подсчитали, что священник имел контакт минимум с 500-ми человек. Известно, что Винников - первый житель Тернопольщины, у которого нашли коронавирус. Всего же в области Covid-19 выявили у двоих человек, после чего ввели чрезвычайную ситуацию.
Как ранее сообщали “Комментарии”, на данный момент в Украине известно о 97 людях, результаты тестов на коронавирус которых оказались положительными.


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