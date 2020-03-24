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17-летняя Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

Шведская экоактивистка Грета Тунберг ушла на карантин вместе со своим отцом

сегодня, 23:40
Автор:

• Екатерина Белоброва

17-летняя Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус

Шведская экоактивистка Грета Тунберг подозревает, что могла заразиться коронавирусом COVID-19 после поездки по Европе.  Об этом передает издание УНИАН, ссылаясь на западные СМИ.

По словам активистки, симптомы появились также у ее отца Сванте, поэтому они решили самоизолироваться у себя в доме.

"Я приехала домой из Центральной Европы и сразу изолировала себя, потому что не хочу подвергать кого-либо риску", - рассказала Тунберг, добавив, что у ее отца симптомы проявляются гораздо сильнее.

В турне Грета с отцом отправились до того, как были введены ограничения в связи с распространением коронавируса в мире.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грета Тунберг в свои 16 лет стала "человеком года" по версии журнала TIMEОна прославилась по всему мирупосле того, как 23 сентября 2019 года в Нью-Йорке на климатическом саммите ООН выступила с эмоциональной четырёхминутной речью, в которой обвинила мировые правительства в пустословии и игнорировании климатических проблем, а также в предательстве молодёжи и будущих поколений. По мнению Тунберг, ситуация с влиянием выбросов на климат с научной точки зрения предельно ясна уже на протяжении тридцати лет, однако мировые лидеры, хотя и говорят, что делают всё возможное, в действительности закрывают на проблему глаза, будучи недостаточно зрелыми, чтобы признать и заявить правду, такой, какая она есть.

"Как вам не стыдно? Вы лишили меня детства, вместо того, чтоб находиться на занятиях в школе, я обращаюсь к мировым лидерам: как вы смеете?", - эмоционально выступила Тунберг, что вызвало шквал аплодисментов зрителей в зале и всколыхнуло общественные реакции в сети.


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Источник: https://www.unian.ua/health/worldnews/10929857-greta-tunberg-zahvorila-i-izolyuvalasya.html
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