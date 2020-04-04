Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.04.2020

BTC/USD

6798.30

ETH/USD

143.78

LTC/USD

40.50

НБУ 06.04.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

29.86

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия На территории Чернобыльской зоны произошел масштабный пожар: подробности
НОВОСТИ Все новости

На территории Чернобыльской зоны произошел масштабный пожар: подробности

Огнеборцы уже несколько часов ликвидируют пожар на 20 га леса, расположенных в Чернобыльской зоне

4 апреля 2020, 18:56 1188
Автор:

• Таисия Ерохина

На территории Чернобыльской зоны произошел масштабный пожар: подробности

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелись 20 га леса, сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, сегодня, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС сообщили о пожаре в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а именно вблизи с. Владимировка Котовского лесничества. Огонь охватил верховой лесной покров на площади 20 га. На ликвидацию пожара сразу двинулись два самолета АН-32П ГСЧС, а впоследствии - вертолет ГСЧС МИ-8. Сообщается, что к работе привлечено более 90 огнеборцев и 18 единиц техники, из которых от ГСЧС 40 человек личного состава и 8 единиц техники. Продолжает работать авиация. Кроме того, на помощь решено отправить еще 9 единиц техники и 40 спасателей. А также создали резерв сил и средств ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Однако отметили, что угрозы населенным пунктам нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что масштабный пожар охватил дома на северо-востоке Берлина.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/106889.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...