На территории Чернобыльской зоны произошел масштабный пожар: подробности

В Чернобыльской зоне отчуждения загорелись 20 га леса, сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Так, сегодня, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС сообщили о пожаре в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а именно вблизи с. Владимировка Котовского лесничества. Огонь охватил верховой лесной покров на площади 20 га. На ликвидацию пожара сразу двинулись два самолета АН-32П ГСЧС, а впоследствии - вертолет ГСЧС МИ-8. Сообщается, что к работе привлечено более 90 огнеборцев и 18 единиц техники, из которых от ГСЧС 40 человек личного состава и 8 единиц техники. Продолжает работать авиация. Кроме того, на помощь решено отправить еще 9 единиц техники и 40 спасателей. А также создали резерв сил и средств ГСЧС.

Как отметили в ГСЧС, тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Однако отметили, что угрозы населенным пунктам нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что масштабный пожар охватил дома на северо-востоке Берлина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!