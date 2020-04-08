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«Дела Майдана»: новое подозрение получил правоохранитель

ГБР и Офис Генпрокурора сообщили о новом подозреваемом в «делах Майдана»

сегодня, 12:56
Автор:

• Таисия Ерохина

«Дела Майдана»: новое подозрение получил правоохранитель

В "делах Майдана" новое подозрение получил правоохранитель, сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Так, речь идет о руководители следственного отделения одного из районных управлений ГУ Нацполиции Украины в Киеве. Отмечается, что на момент совершения преступления он занимал должность старшего следователя одного из отделов районного управления ГУ МВД Украины в столице. Фигуранту инкриминируется совершение преступлений по ряду статей УКУ: незаконное препятствование организации или проведению собрания, митингов, походов и демонстраций (ст. 340), составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 1 ст. 366), превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365), заведомо незаконное задержание, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 371) и привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с искусственным созданием доказательств (ч. 2 ст. 372).

Как установило следствие, подозреваемый при отсутствии каких-либо доказательств причастности к совершению правонарушения совершил служебный подлог, незаконно задержал и вручил уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков, которые привели к тяжким последствиям, одному из участников акций протеста. Кроме того, правоохранитель безосновательно подал в один из районных судов Киева ходатайство об избрании в отношении потерпевшего меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Госбюро расследований отчиталось о расследовании "дел Майдана".


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/spravi-maydanu-dbr-ta-ofis-genprokurora-povidomili-pro-pidozru-pravookhoroncyu
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