Стало известно, как загрязнение воздуха из-за пожара в Чернобыльской зоне повлияет на население

Потенциально загрязненный атмосферный воздух, вызванный пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения, переместится на территорию Киевщины 10-11 апреля. Но это не угрожает здоровью жителей. Об этом говорится на сайте Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности.

Согласно прогнозным расчетам, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киева. Однако это не будет нести опасность для населения.

"Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха г. Киева могут достигать нескольких мБк/м3. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и являются в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, который равен 800 мБк/м3", - говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Чернобыле спасатели продолжают тушить лесной пожар сразу в двух местах. Их коллеги в Киеве выяснили, как это повлияло на уровень радиации.

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