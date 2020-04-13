Поддельные тесты на коронавирус и "амулеты": как зарабатывают на карантине в Украине

В Украине появились новые аферы, связанные с пандемией коронавируса. По информации полицейских, они выявляют продажу поддельных тестов на COVID-19 и другие преступления, о которых пишет “Сегодня”.

Так, по информации Национальной полиции, в Сети появилось множество объявлений от мошенников, которые “торгуют” масками и антисептиками. Однако после перевода средств на карту исчезают, не отправив купленный товар. Кроме того, в интернете продают поддельные тесты на коронавирус по заоблачным ценам.

"В одном из интернет-сообществ харьковские дельцы установили на "тесты" цену в 600 долларов. На самом деле "тестами" оказались обычные лакмусовые бумажки. Кроме того, некоторые из дельцов начали продавать "амулеты" от коронавируса. За какие-то дощечки, которые якобы защищают от болезни, просили по 1700 долларов”, - пишет “Сегодня” со ссылкой на декана факультета киберполиции Харьковского университета внутренних дел Вячеслава Маркова.

Напомним, за прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 325 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра понедельника, количество инфицированных в нашей стране составляет 3102 украинца. Об этом сообщает МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 13 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 93 пациента. В то же время вылечили 97 человек.

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