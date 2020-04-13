Согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, Киево-Печерская лавра закрывается на карантин. Об этом сообщил городской глава Киеве Виталий Кличко во время брифинга.



На территории Киево-Печерской лавры уже выявлено более 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых 63 случая – за последние сутки. Киевский градоначальник отметил, что столичная власть отправит на территорию Лавры мобильные рентгены и бригады медиков для забора образцов для проведение тестирования.

Кроме того, Кличко отметил, что правоохранительные органы должны проконтролировать выполнение решения о закрытии Лавры на карантин.

Всего по состоянию на 13 апреля в Киеве зафиксировано 495 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 9 человек умерли. В то же время, в столице уже выздоровели 12 человек.

Ранее "Комментарии" писали, что за прошедшие сутки медики лабораторно подтвердили 325 новых случаев коронавируса в Украине. Таким образом, по состоянию на 9:00 утра понедельника, количество инфицированных в нашей стране составляет 3102 украинца. По информации медиков, на сегодняшний день, 13 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 93 пациента. В то же время вылечили 97 человек. Кроме того, в статистике Минздрава не учтены данные с оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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