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Подробности убийства и критика Майдана: СБУ опубликовала аудиозаписи по делу генерал-майора Шайтанова

Обнародованы аудиозаписи по делу генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в сотрудничестве с ФСБ России

сегодня, 16:14
Автор:

• Таисия Ерохина

Подробности убийства и критика Майдана: СБУ опубликовала аудиозаписи по делу генерал-майора Шайтанова

Сегодня в Службе безопасности Украины сообщили, что подозревают генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова в государственной измене и совершении террористических актов (ст. 111 и 258 УКУ). Аудиозаписи, являющиеся доказательствами по делу, опубликовал пресс-центр службы.

В СБУ уверяют, что собрали достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют - генерал-майор Шайтанов является агентом ФСБ РФ. В частности сообщается, что на аудиозаписях разговоров идет речь о планировании и подготовке терактов, обсуждаются суммы "вознаграждения" за убийство Адама Осмаева. К примеру, участники записей ведут диалоги о сокрытии следов и доказательств преступления, а также "путях отступления" в Россию.

По данным СБУ, встречи проходили тайно в странах Европы - Франции, Германии, Хорватии и Украине.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила генерал-майора, который работал на ФСБ Российской Федерации. Сообщается, что сегодня задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов (ст. 111 и 258 УКУ). В СБУ утверждают, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.


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Источник: https://t.me/SBUkr/794
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