"Подол Град Винтаж" строится на незаконно полученной земле, - эксперт

ЖК "Подол Град Винтаж" - одна из самых скандальных строек в Киеве. История данного объекта тянется из далекого 2002 года, когда КГГА представился удобный случай обеспечить под видом социального жилья для незрячих строительство элитного жилого дома в пользу “нужного” инвестора.



О том, что земельный участок по адресу ул. Вознесенский спуск, 28-30, в Киеве был выделен якобы с нарушением всевозможных законодательных норм, детально написал в своей статье юрист и эксперт по градостроению Георгий Могильный.

Сама же 18-летняя схема по передаче земли прошла через руки четырех градоначальников: Александра Омельченко, Леонида Черновецкого, Александра Попова и нынешнего мэра Киева Виталия Кличко.





Именно этот участок ушел под застройку "Подол Град Винтаж", осуществляемую по заказу для якобы социального жилья для слепых (работников УТОСа). При этом, как указывает Могильный, сам УТОС активно поддерживает строительство ЖК. Представители организации претендуют на роскошные квартиры от Edelburg Development, но инвестдоговоров ни у кого нет и сколько квартир реально получат слепые, никто из них сказать не может.

Стройку ЖК игнорирует местная власть и правоохранители, несмотря на то, что активисты-защитники Подола ежедневно фиксируют активное строительство скандального жилого комплекса и указывают на нормативные ограничения, большие риски появления оползней, а также тревожные сообщения некоторых СМИ о возможном заражении рабочих COVID-19 на месте строительства "Подол Град Винтаж".

Скандальность ситуации достигла своего пика, когда застройщик стал блокировать через суды ремонтные работы в соседнем здание школы БАЗИС.

Как ранее отмечал эксперт Г. Могильный, Президент Украины Владимир Зеленский может остановить строительство "Подол Град Винтаж" одним постом на своей странице в Facebook.

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