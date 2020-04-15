Пожары в Чернобыльской зоне: бедствие и последствия

Пожары, почти две недели бушующие в Чернобыльской зоне, стали на некоторое время топ-темой в украинских СМИ, вытеснив даже новости о коронавирусе и карантине. И хоть их удалось усмирить, в том числе не без помощи дождя, ситуация вызвала немалый резонанс.



"Необходимо ужесточить контроль над Зоной"

Эксперт по энергетической политике ГО "Екодія" Александра Заика подчеркивает, что с экологической точки зрения любой пожар оказывает негативное влияние на окружающую среду, поскольку уничтожает целые экосистемы - все флору и фауну.

"Однако только в зоне отчуждения пожары приводят к высвобождению радиоактивных изотопов, которые осели после аварии на ЧАЭС, – поясняет Александра Заика. – Биомасса (растения, грибы) накапливает радионуклиды, а в результате пожара они высвобождаются и распространяются атмосферой с пеплом и пылью. Таким образом, радионуклиды распространяются на большие расстояния, а при попадании в человеческий организм могут привести к проблемам со здоровьем".

10 апреля Киев побил антирекорд, став городом с самым высоким в мире уровнем загрязнения воздуха – по рейтингу компании IQ Air, которая занимается приборами для измерения загрязнения атмосферы и предлагает собственные решения этой проблемы. По мнению эксперта ГО "Екодія", в этом есть и след "чернобыльских пожаров".

"Так же, как и от обычного пожара, в атмосферу попадает мелкодисперсная пыль, угарный газ, углекислый газ, метан, оксиды азота и другие газы, которые разносятся ветром. Они не только усиливают изменение климата, но и негативно влияют на здоровье человека, когда попадают в организм в большом количестве", – подчеркивает Александра Заика.

По ее мнению, чтобы предотвратить подобные бедствия, прежде всего, нужно усиливать противопожарные мероприятия в Зоне отчуждения.

"А для этого необходимо, чтобы государство выделяло достаточное количество средств на деятельность Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, – считает эксперт. – Сегодня оно недополучает денег, в том числе и на противопожарные мероприятия. Даже по сравнению с прошлым годом расходы на него существенно сократились".

Кроме того, считает Александра Заика, нужен жесткий контроль самовольного посещения Зоны, а также штрафования поджигателей.

"Напомню, что 13 апреля Рада поддержала законопроект 2339, который должен усилить ответственность за загрязнение воздуха, сжигание травы и листьев. К сожалению, президент его до сих пор не подписал", – подчеркивает эксперт.

Введение в действие закона усилит ответственность за выжигание растительности, в частности:

- от 6120 грн до 30600 грн - за самовольное выжигание растительности или ее остатков в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда;

- от 30 600 грн до 61 200 грн - за загрязнение атмосферного воздуха;

- от 91 800 до 153 тыс. грн - за уничтожение или повреждение объектов растительного мира вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог.

"Однако, даже если закон будет введен в действие, этого будет мало, – считает Александра Заика. – Беда в том, что в стране отсутствует действенный механизм для его реализации".

"Радиационный контроль, по сути, уничтожен"

Глава Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко отметил изданию "Комментарии", что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне повторяется каждую весну и осень. И происходят это по ряду причин.

"В Беларуси чернобыльская зона не горит, как у нас. Так что тут именно внутриукраинские вопросы, – подчеркивает эколог. – Проблема в нашей безалаберности, бесхозяйственности, уничтожении государственного контроля, недостатке пожарных машин и специальных приборов наблюдения. Экологические инспекции выезжают к местам происшествия с огромным запозданием, потому что – большая бюрократическая волокита. Это сделали специально для бизнеса. У нас фактически не работает система контроля. А без нее даже штрафы, которые ввели, не помогут. Причем ввели их, не отменив законы, согласно которым разрешено сжигание сухой травы. Всё та же наша безалаберность, умноженная на непрофессионализм отдельных нардепов".

Лесные пожары, по словам Владимира Борейко, опасны тем, что идет выделение вредных соединений – двуокиси углерода, сажи, полициклических ароматических углеводородов, бензпирена, который способствует развитию раковых заболеваний.

"Если же горит лес в Чернобыльской зоне, к этому "коктейлю" может добавиться еще некий процент радиации, – продолжает эксперт. – При этом нужно понимать, что далеко не весь лес в Зоне радиоактивен… Чтобы работать по фону, должна быть серьезная лаборатория. А те пикалки, с которыми там бегают журналисты, это несерьезно. У нас же радиационный контроль, по сути, уничтожен".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!