«Это шок»: заместитель Кличко Поворозник отреагировал на информацию о задержании

Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Николай Поворозник отрицает, что брал взятки, о чем вчера появилась информация в СМИ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это шок для меня, для моей семьи, и для тех, с кем я работаю", - написал он.

По его словам, подозрение ему никто не объявлял, а был вызван в качестве свидетеля на допрос в пятницу.

"Любых разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, о котором вспоминают в публикациях. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке – ложь", - заявил Поворозник.

Также добавил, что будет требовать от правоохранительных органов разобраться с "распространением неправдивой информации в СМИ". Как отметил чиновник, ситуация надумана и может быть политической провокацией, направленной не только против него, но и против команды киевской власти.

Напомним, вчера, 14 апреля, в СМИ появилась информация, что сотрудники Службы безопасности Украины якобы разоблачили первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника в получении взятки. Инкриминируют вымогательство взятки в размере 125 тысяч долларов, сообщило издание ТСН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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