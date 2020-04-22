Стрельба во Львове: неизвестные в балаклавах застрелили мужчину посреди улицы

В Львове на улице произошла стрельба, в результате которой погиб человек. Об этом информирует Министерство внутренних дел на официальном сайте.

Так, сегодня, 22 апреля, около 10.00 произошла стрельба на улице Академика Павлова. По предварительным данным полиции, в подъезде одного из домов несколько неизвестных в балаклавах напали на двух львовян. При этом, злоумышленники применили огнестрельное оружие. Один из пострадавших, 49-летний львовянин, от полученных ранений скончался на месте происшествия. После того, как застрелили мужчину, нападавшие скрылись с места происшествия, предположительно, на "Форде" светло-серого цвета.

На месте происшествия работает полиция, в городе и на территории области введены полицейские операции для розыска и задержания злоумышленников. Правоохранители призывают свидетелей происшествия помочь в установлении нападавших. Имеющуюся информацию следует сообщить на линию 102.

Ранее "Комментарии" сообщали, что во Львове прогремел взрыв на территории больницы: есть погибший. Полиция устанавливает обстоятельства взрыва возле одной из городских больниц Львова.

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