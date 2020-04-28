Язык

Українська

Русский

Coinspot 28.04.2020

BTC/USD

7783.23

ETH/USD

197.36

LTC/USD

44.90

НБУ 28.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Винницкая бизнес-вумен не захотела возвращать залог по кредиту и устроила «оборону» здания
НОВОСТИ Все новости

Винницкая бизнес-вумен не захотела возвращать залог по кредиту и устроила «оборону» здания

В Виннице предприниматель Елена Гурьевская захватила здание, после чего выдала себя за потерпевшую

сегодня, 19:55
Автор:

• Комментарии

Винницкая бизнес-вумен не захотела возвращать залог по кредиту и устроила «оборону» здания

В Виннице предприниматель Елена Гурьевская заложила в кредит здание, не выплатила долг, а когда проиграла все суды, забаррикадировалась там с вооруженными подельниками. Об этом сообщает РБК-Украина.

По сообщениям СМИ, это не первая попытка Гурьевской провести "схемы" с чужой недвижимостью. Ранее ее предприятие "Остер" якобы захватило здание предприятия "Подолье" в селе Строинке. Причем, по свидетельствам директора Андрея Слободанюка, не обошлось без рейдерства и запугиваний.

В этот раз Гурьевская взяла под залог здания на ул. Антоновича кредит, просрочила все выплаты по нему, а когда суд подтвердил невозвращенный кредит и передал задолженность третьей стороне – отказалась покидать здание.

Вместо этого она вместе с подельниками забаррикадировалась в здании, заварила запасные выходы и держала оборону. Тогда в полицию обратились новые собственники здания, и та профессионально обезвредила закрывшихся внутри бойцов.

Позже, когда подразделение КОРД взяли здание под контроль, в помещениях обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. Полицейскими изъято 10 единиц оружия, среди которых 3 автомата, а также патроны. В отделение полиции были доставлены все участники конфликта для установления их личностей и опроса по поводу участия в упомянутых событиях. Рассматривают действия Гурьевской с точки зрения уголовной статьи о самоуправстве. В действиях Гурьевской, по мнению правоохранителей, есть состав преступления по ст. 206, 356, 263 УК Украины.


Позже в ряде местных СМИ появилась новая версия Гурьевской, в которой она выступила защитницей здания. Сообщалось, что она якобы не давала незаконно захватить его. Там законные действия полиции против группы вооруженных людей называют "захватом" и критикуют, не принимая во внимание ни поведение предпринимательницы и ее подельников, ни незаконный арсенал, обнаруженный в здании.

Сообщается, что сейчас деятельность Гурьевской проверяется правоохранительными органами, и в будущем, возможно, будут новые уголовные дела по работе ее компании. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/vinnitse-predprinimatelnitsa-zahvatila-oruzhiem-1588089401.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...