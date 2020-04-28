Винницкая бизнес-вумен не захотела возвращать залог по кредиту и устроила «оборону» здания

В Виннице предприниматель Елена Гурьевская заложила в кредит здание, не выплатила долг, а когда проиграла все суды, забаррикадировалась там с вооруженными подельниками. Об этом сообщает РБК-Украина.



По сообщениям СМИ, это не первая попытка Гурьевской провести "схемы" с чужой недвижимостью. Ранее ее предприятие "Остер" якобы захватило здание предприятия "Подолье" в селе Строинке. Причем, по свидетельствам директора Андрея Слободанюка, не обошлось без рейдерства и запугиваний.

В этот раз Гурьевская взяла под залог здания на ул. Антоновича кредит, просрочила все выплаты по нему, а когда суд подтвердил невозвращенный кредит и передал задолженность третьей стороне – отказалась покидать здание.

Вместо этого она вместе с подельниками забаррикадировалась в здании, заварила запасные выходы и держала оборону. Тогда в полицию обратились новые собственники здания, и та профессионально обезвредила закрывшихся внутри бойцов.

Позже, когда подразделение КОРД взяли здание под контроль, в помещениях обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов. Полицейскими изъято 10 единиц оружия, среди которых 3 автомата, а также патроны. В отделение полиции были доставлены все участники конфликта для установления их личностей и опроса по поводу участия в упомянутых событиях. Рассматривают действия Гурьевской с точки зрения уголовной статьи о самоуправстве. В действиях Гурьевской, по мнению правоохранителей, есть состав преступления по ст. 206, 356, 263 УК Украины.





Позже в ряде местных СМИ появилась новая версия Гурьевской, в которой она выступила защитницей здания. Сообщалось, что она якобы не давала незаконно захватить его. Там законные действия полиции против группы вооруженных людей называют "захватом" и критикуют, не принимая во внимание ни поведение предпринимательницы и ее подельников, ни незаконный арсенал, обнаруженный в здании.

Сообщается, что сейчас деятельность Гурьевской проверяется правоохранительными органами, и в будущем, возможно, будут новые уголовные дела по работе ее компании.

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