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Под Кабмином произошли столкновения бизнесменов с полицией (ФОТО, ВИДЕО)

Под Кабмином между протестующими и полицией произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку

сегодня, 12:05
Автор:

• Елена Волкова

Под Кабмином произошли столкновения бизнесменов с полицией (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня перед началом заседания Кабмина состоялся митинг представителей малого и среднего бизнеса, которые переживают не лучшие времена в условиях карантина. Предприниматели, как они сами анонсировали, решили напомнить власти о том, что они также нуждаются в поддержке. Однако автопробег перерос в словесную перепалку с полицией и столкновения. Об этом с места событий передают несколько украинских СМИ и фотокорреспондент Ян Доброносов.

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По данным очевидцев, украинцы требуют от чиновников закончить карантин 1 мая. После автопробега участники митинга подъехали к улице Грушевского и заблокировали ее. Вскоре к Кабмину подогнали эвакуаторы, из-за чего между протестующими и полицией произошла словесная перепалка, которая переросла в потасовку.

Сейчас акция носит мирный характер, а протестующие требуют поставить их в равные условия с крупным бизнесом, который работает, несмотря на карантин.


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Источник: https://comments.ua/
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