Провокация в Одессе ко 2 мая: СБУ обнаружила листовки с "Новороссией" и российской пропагандой

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Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили попытку
пророссийской пропаганды пророссийского движения "Куликово поле", которая
заключалась в организации провокации на 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе
Службы безопасности Украины на официальном сайте.
В день годовщины пожара в Доме профсоюзов представители
пророссийского движения "Куликово поле" распространяли в Одессе агитационные
материалы с пропагандой так называемой "Новороссии" и призывал к захвату
государственной силой в Одессе в частности и в Украине в целом.
На агитационных материалах пропаганды написано "Одесса
русский город", а карта Украины разделена на регионы, один из которых назван "Новороссией".
В пресс-службе СБУ рассказали, что в ходе обысков у активистов пророссийского движения правоохранители обнаружили печатную продукцию с откровенной антиукраинской пропагандой сепаратистского характера.
Как сообщал портал "Комментарии", Россия вводит обязательную
платную регистрацию мобильных телефонов по IMEI, а цену услуги будет
устанавливать государство.
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