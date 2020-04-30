Провокация в Одессе ко 2 мая: СБУ обнаружила листовки с "Новороссией" и российской пропагандой

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили попытку пророссийской пропаганды пророссийского движения "Куликово поле", которая заключалась в организации провокации на 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины на официальном сайте.

В день годовщины пожара в Доме профсоюзов представители пророссийского движения "Куликово поле" распространяли в Одессе агитационные материалы с пропагандой так называемой "Новороссии" и призывал к захвату государственной силой в Одессе в частности и в Украине в целом.

На агитационных материалах пропаганды написано "Одесса русский город", а карта Украины разделена на регионы, один из которых назван "Новороссией".

В пресс-службе СБУ рассказали, что в ходе обысков у активистов пророссийского движения правоохранители обнаружили печатную продукцию с откровенной антиукраинской пропагандой сепаратистского характера.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия вводит обязательную платную регистрацию мобильных телефонов по IMEI, а цену услуги будет устанавливать государство.

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