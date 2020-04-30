Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.04.2020

BTC/USD

8570.12

ETH/USD

207.18

LTC/USD

46.72

НБУ 30.04.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Провокация в Одессе ко 2 мая: СБУ обнаружила листовки с "Новороссией" и российской пропагандой
НОВОСТИ Все новости

Провокация в Одессе ко 2 мая: СБУ обнаружила листовки с "Новороссией" и российской пропагандой

Сотрудники СБУ предотвратили попытку российской пропаганды в Одессе

сегодня, 20:34
Автор:

• Антон Корнилов

Провокация в Одессе ко 2 мая: СБУ обнаружила листовки с "Новороссией" и российской пропагандой

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили попытку пророссийской пропаганды пророссийского движения "Куликово поле", которая заключалась в организации провокации на 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины на официальном сайте.

В день годовщины пожара в Доме профсоюзов представители пророссийского движения "Куликово поле" распространяли в Одессе агитационные материалы с пропагандой так называемой "Новороссии" и призывал к захвату государственной силой в Одессе в частности и в Украине в целом.

На агитационных материалах пропаганды написано "Одесса русский город", а карта Украины разделена на регионы, один из которых назван "Новороссией".

В пресс-службе СБУ рассказали, что в ходе обысков у активистов пророссийского движения правоохранители обнаружили печатную продукцию с откровенной антиукраинской пропагандой сепаратистского характера.

Как сообщал портал "Комментарии", Россия вводит обязательную платную регистрацию мобильных телефонов по IMEI, а цену услуги будет устанавливать государство.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/7534?fbclid=IwAR1TGNpL4x48QKhzMIuMb8-au7NgI8LzirgtE2OHdA4LAIp9pKhhUvxRGp8#.oNHSwZaL.dpbs
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...