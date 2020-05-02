Коронавирус в Украине: за сутки подтвердились еще 550 случаев заражения

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Согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально
зарегистрировано 11 411 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией
COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 550 случаев заражения инфекцией.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
По состоянию на 9:00 2 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 279
человек. В то же время 1498 человек выздоровели.
Кроме официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, сегодня
также поступили 727 сообщений о подозрении заражения заболеванием. Количество
зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 31 043.
Случаи заражение коронавирусом:
- Винницкая область – 427 случаев;
- Волынская область – 315 случаев;
- Днепропетровская область – 436 случаев;
- Донецкая область – 70 случаев;
- Житомирская область – 393 случая;
- Закарпатская область – 496 случаев;
- Запорожская область – 267 случаев;
- Ивано-Франковская область – 942 случая;
- Кировоградская область – 394 случая;
- г. Киев – 1494 случая;
- Киевская область – 747 случаев;
- Львовская область – 465 случаев;
- Луганская область – 37 случаев;
- Николаевская область – 140 случаев;
- Одесская область – 329 случаев;
- Полтавская область – 212 случаев;
- Ровненская область – 689 случаев;
- Сумская область – 105 случаев;
- Тернопольская область – 823 случая;
- Харьковская область – 311 случаев;
- Херсонская область – 121 случай;
- Хмельницкая область – 98 случаев;
- Черновицкая область – 1745 случаев;
- Черкасская область – 304 случая;
- Черниговская область – 51 случай.
Данных с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополь на сегодняшний день нет.
Ранее "Комментарии" писали, что май-2020 – это не только традиционные
грозы, которые уже накрыли часть Украины, но и серьезные угрозы. Как старые,
так и новые, вызванные пандемией коронавируса, карантином и кризисом. Издание
"Комментарии" рассмотрело и каждую из этих угроз, и возможности
минимизировать риски.
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