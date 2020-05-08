«Удары в голову и допросы»: бывшие бойцы «Азова» заявили, что Билецкий избил их из-за Стерненко

Бывшие добровольцы "Азова" Назарий Кравченко и Сергей Филимонов заявили об избиении собратьями вместе с основателем "Азова" и лидером "Нацкорпуса" Андреем Билецким. Об этом Кравченко и Филимонов, а также адвокат Маси Найем написали в Facebook.

Как сообщил Кравченко, вчера вечером их пригласили на беседу с Андреем Билецким.

"Но, как оказалось, беседа бывших Собратьев и не планировалась, ибо нас пол ночи коллективно пытались убедить не поддерживать Сергея Стерненко, - говорится в сообщении. - Главными аргументами были удары в голову и допросы".

По словам Найема, так называемой встречи фактически не было.

"Их избивали. В том числе и сам Андрей. Требовали дать информацию, кто заказал медийную поддержку Сергею Стерненко, - написал он. - Ну что же... спасибо за очень тонкий намек. Дальше будет".

Отметим, что Билецкий информацию о произошедшем пока не комментировал.

Добавим, что бывшие "азовцы" намерены поддерживать Стерненко и в дальнейшем. Напомним, одесского активиста Сергея Стерненко подозревают в убийстве при защите от нападения.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Венедиктова сообщила, когда будут судить одесского активиста Стерненко.

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