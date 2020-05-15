В Украине в мае утонуло уже 38 человек: спасатели призывают отказаться от купания во время карантина

С начала мая на водоемах страны погибло 38 человек, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Чаще всего люди погибали из-за того, что переоценили собственные силы. Ведь граждане, говорят спасатели, посещают места возле водоемов, которые не приспособлены для купания.

Так, 14 мая в Киеве, водолазы изъяли из воды тело мужчины, утонувшего на озере “Министерка” в Оболонском районе. В этот же день, но в Днепре, трагический случай произошел вблизи улицы Набережная победы на расстоянии 25 м от берега Днепра. Там, на рыболовной кладке, обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Накануне, 13 мая, вблизи с. Гусятин на р. Збруч, Чемеровецкого района, что в Хмельницкой области, погибла в воде местная жительница.

"Учитывая количество чрезвычайных событий возле водоемов, спасатели предупреждают: на время карантинных ограничений стоит воздержаться от купания, прогулок, а также рыбалки на плавсредствах! Внимательно следите за штормовыми предупреждениями и не позволяйте детям посещать реки, озера и даже самые маленькие ставки", - говорится в сообщении ГСЧС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Минздраве рассказали, какие карантинные ограничения снимут 22 мая.

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