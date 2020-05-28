“Вот было бы кино, если бы я умер в эфире”: Москалю стало плохо во время выступления по ТВ

Вчера во время прямого эфира на телеканале News One экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль едва не упал в обморок. Судя по видео, во время выступления политик чувствовал себя нехорошо, однако не прерывал передачу. В итоге, Москаль не смог вымолвить ни слова, и ведущий остановил программу извинениями, мол, гостю стало плохо.

Позже оказалось, что у Геннадия Москаля резко упало давление, хотя обычно оно у него повышено. Комментарий политика опубликовал журналист Виталий Глагола. По его словам, медики оказали Москалю первую помощь и отвезли домой. Глаголе политик сказал, что винит в случившемся плохую погоду.

"В эти дни что-то ужасное с погодой делается. Меняется трижды в день, а я же метеозависимый очень, - говорит Геннадий Москаль. - Там уже не так много до конца эфира оставалось. Минут 7-10. За кулисами меня откачивали медики, а в студию как раз заходил Медведчук. То я ему говорю: “Виктор Владимирович, вот было бы кино, если бы я умер в эфире вашего канала".

Напомним, бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль не прошел в Верховную Раду 9-го созыва. В гонке за депутатское кресло он уступил “слуге народа” Алексею Кузнецову.

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