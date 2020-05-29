kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 30.05.2020

BTC/USD

9381.34

ETH/USD

219.26

LTC/USD

44.41

НБУ 30.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Под Киевом произошла массовая потасовка бизнесменов: стрельба, автоматы и громкое задержание (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Под Киевом произошла массовая потасовка бизнесменов: стрельба, автоматы и громкое задержание (ФОТО)

По предварительным данным Национальной полиции, в Броварах произошел конфликт между бизнесменами, которые занимаются пассажирскими перевозками

29 мая 2020, 09:37 comments1265
Автор:

Елена Волкова

Под Киевом произошла массовая потасовка бизнесменов: стрельба, автоматы и громкое задержание (ФОТО)

Сегодня в 7:00 утра в Броварах произошел конфликт между бизнесменами, которые занимаются пассажирскими перевозками. Разборки переросли в потасовку со стрельбой, сообщает Национальная полиция Киевской области.

По предварительным данным, в результате вооруженного конфликта никто не пострадал, а копы задержали на месте 10 человек. Сейчас они находятся в Броварском райотделе. У мужчин было оружие (автомат, пистолеты, ножи и другое), которое также изъяли и отправили на экспертизу. В полиции открыли уголовное производство по статье “Хулиганство”: санкция предусматривает до семи лет тюрьмы. Подробности резонансного задержания копы обещают сообщить позже. 

Ранее “Комментарии” писали о том, что стали известны резонансные подробности в деле о групповом изнасиловании в Кагарлыке, по подозрению в котором задержали двоих теперь уже бывших правоохранителей. Как рассказал адвокат потерпевшей девушки Евгений Мельниченко, преступление было спланировано: жертву в злополучный райотдел якобы заманил сосед, который отвез ее на мнимый допрос на своем авто.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: comments.ua
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!