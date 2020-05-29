Под Киевом произошла массовая потасовка бизнесменов: стрельба, автоматы и громкое задержание (ФОТО)

Сегодня в 7:00 утра в Броварах произошел конфликт между бизнесменами, которые занимаются пассажирскими перевозками. Разборки переросли в потасовку со стрельбой, сообщает Национальная полиция Киевской области.

По предварительным данным, в результате вооруженного конфликта никто не пострадал, а копы задержали на месте 10 человек. Сейчас они находятся в Броварском райотделе. У мужчин было оружие (автомат, пистолеты, ножи и другое), которое также изъяли и отправили на экспертизу. В полиции открыли уголовное производство по статье “Хулиганство”: санкция предусматривает до семи лет тюрьмы. Подробности резонансного задержания копы обещают сообщить позже.

Ранее “Комментарии” писали о том, что стали известны резонансные подробности в деле о групповом изнасиловании в Кагарлыке, по подозрению в котором задержали двоих теперь уже бывших правоохранителей. Как рассказал адвокат потерпевшей девушки Евгений Мельниченко, преступление было спланировано: жертву в злополучный райотдел якобы заманил сосед, который отвез ее на мнимый допрос на своем авто.

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