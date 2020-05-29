Массовая расправа под Житомиром: единственный выживший рассказал о том, как расстреляли его семерых друзей

В результате расстрела семерых человек в Житомирской области выжить удалось только одному - ветерану батальона имени Кульчицкого Вадиму Федюнину. В тот злополучный день он вместе с другими добровольцами и действующими военнослужащими отправился на рыбалку к приятелю Анатолию Захаренко, где бывал раз 15. Мужчина признается, что они поддерживали хорошие отношения, уважали и ничего не предвещало беды, пишет “Цензор.НЕТ”.

Федюнин признается, что в тот день в мужской компании они рыбачили, выпивали (не все) и курили марихуану. Федюнин говорит, что никакого конфликта за столом не было, а информацию о том, что Захаренко мог выйти из себя из-за армии, мужчина называет бредом.

“Первым ушел спать Расстрига, потом Белый, потом Мамаченко… Я сидел за столом до последнего. Спать я хотел дико, чуть ли не на столе. Я уже отогнал от себя мысль, что, может, если бы остался, то живыми бы остались все... А может, с ними бы там лег. При этом я пять раз предлагал: "Андрюха, пошли спать, мы с тобой хотели завтра пойти порыбачить". Дождался, пока он мясо доделал, все, говорю, идем. И тут этот… убийца сказал Андрею: "Оставайся, братушаня, наливай”, - вспоминает ту роковую ночь выживший.

Федюнин говорит, что он не выдержал и пошел спать в 22:30, и минут через 15 услышал выстрел.

“Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. "Ах ты ж, с*ка". И выстрелы. "Ах ты ж, с*ка". Он (Захаренко - ред.) приговаривал, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно, - говорит военный. - Рома (приятель, с которым Федюнин ночевал в одном помещении, - ред.) открывает двери со словами: "Толик, что ты делаешь, что произошло?". Он выстрелил в Рому и сразу, не перезаряжаясь, заходит в домик и наводит на меня ружье. Расстрига в этот время его хватает. А тот тянет его на себя, ружье. Я схватываюсь в их сторону. Опять же, уворачиваюсь от гуляющего ствола ружья. Понимаю, что оно в любой момент может выстрелить. Толик тянет Расстригу на себя с этим ружьем. Тут же звучит выстрел. Он попадает ему в шею. Расстрига испускает дух. Падает передо мной вот так, ничком. Я понимаю, что его уже нет. Понимаю, что все, в голову, в шею ему попало. Убийца при этом выбегает. Я бегу за ним, понимаю, что он сейчас развернется – и до свидания. Стрелял он в меня или нет, но звука пули не помню. Я побежал от него в темноту, это все были секунды”.

После этого военный побежал на помощь в соседнее село и вызвал полицию. Федюнин искренне не понимает, что толкнуло бывшего приятеля на массовое убийство, и не видит никакого объяснения. Мужчина говорит, что ждет суд над убийцей и хочет дать показания, чтобы тот получил по заслугам.

Напомним, в ночь на 22 мая на Житомирщине профессиональный охотник совершил кровавую расправу над своими товарищами: мужчина расстрелял из охотничьего ружья 7 человек. Компания друзей отдыхала на берегу пруда, который расположен недалеко от села Новоселица. Мужчины приехали сюда из Киева не впервые. Всего в компании было 9 человек, среди них и арендатор ставка - профессиональный охотник.

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