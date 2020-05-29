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Главная Новости Общество происшествия Вооруженные разборки бизнесменов под Киевом: появилось видео стрельбы
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Вооруженные разборки бизнесменов под Киевом: появилось видео стрельбы

Разборки со стрельбой в Броварах под Киевом устроили бизнесмены, занимающиеся пассажирскими перевозками и нелегальные перевозчики

29 мая 2020, 10:11 comments796
Автор:

Виолетта Комаровская

Вооруженные разборки бизнесменов под Киевом: появилось видео стрельбы

Вооруженные разборки бизнесменов в Броварах под Киевом попали на видео. Кадры стрельбы публикуют в соцсетях очевидцы. В полиции, тем временем, отчитались, что участников конфликта задержали.

Выстрелы жители Броваров услышали около 7:15 утра. Разборки бизнесмены устроили просто во дворах жилых многоэтажных домов на Олимпийской улице. Как сообщили в полиции, конфликт возник между предпринимателями, которые легально перевозят пассажиров и нелегальными перевозчиками. При этом в качестве аргументов мужчины использовали автоматы. Есть ли потерпевшие в результате перестрелки, правоохранители пока не уточняют.


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Очевидцы рассказывают, что мужчины были в спортивных костюмах и масках. Услышав выстрели жители близлежащих домов вызвали полицию. Уже через несколько минут правоохранители задержали десятерых человек. Их всех отвезли в Броварской райотдел. Оружие, из которого вероятнее всего и стреляли, изъяли. Это, в частности, автомат и пистолет. Также у задержанных были ножи. Среди учасников разборок оказались жители других регионов Украины. 


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В полиции утверждают, что задержать удалось не всех участников конфликта. Сейчас выясняют, кто еще может быть причастен к разборкам. Выясняют и почему бизнесмены устроили стрельбу. 


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Пока что разборки в Броварах будут расследовать по статье "Хулиганство", сообщили в Национальной полиции. 

Ранее "Комментарии" публиковали фото с места массовых разборок в Броварах


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Источник: https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/2580575155530616
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