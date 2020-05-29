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Вооруженные разборки перевозчиков под Киевом: в полиции назвали причину и количество раненых во время стрельбы

Около сотни человек приняли участие в массовых разборках перевозчиков в Броварах под Киевом, во время которых произошла стрельба. Есть раненые

29 мая 2020, 10:49 comments792
Автор:

Виолетта Комаровская

Вооруженные разборки перевозчиков под Киевом: в полиции назвали причину и количество раненых во время стрельбы

Три человека были ранены во время стрельбы в Броварах под Киевом. Массовые разборки посреди дворов жилых многоэтажек устроили около сотни человек, сообщил на своей странице в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко. Все они - представители группировок, которые контролируют пассажирские перевозки в регионе, в том числе и нелегальные.

Первые выстрелы жители броварских многоэтажек на улице Олимпийской услышали около 7 утра. Полиция приехала на место конфликта уже через несколько минут. Большинство участников вооруженных разборок успели скрыться. Задержать удалось лишь десятерых. Всего же их было около сотни, сообщил Геращенко. 

"В Броварах утром случились криминальные разборки между группировками, которые крышуют перевозки в маршрутных такси. Все это - результат непрозрачного распределения чиновниками Киевской области существующих маршрутов между различными предпринимателями", - считает Геращенко. 

То, что разборки в Броварах - это следствие коррупции, считает и сам министр МВД.

"Утренняя перестрелка в Броварах - это и есть отголосок коррупции в сфере распределения квот перевозчикам, и как результат - привлечение банд к борьбе за существующие маршруты", - написал Арсен Аваков в Twitter.

Полицейские изъяли целый арсенал оружия - от ножей до автоматов и охотничьих ружей. При чем, часть этого оружия была легальна и собственники имели на него разрешение. 

Очевидцы рассказывают, что слышали достаточно много выстрелов. Вместе с тем, пока известно лишь о трех пострадавших. Все они были ранены из травматического оружия. 

Ранее "Комментарии" опубликовали в видео с места массовой стрельбы в Броварах


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Источник: https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/2992865720800255
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