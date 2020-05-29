Спецоперация под Киевом: копы показали, как задерживали криминального авторитета и его банду (ВИДЕО)

В Киевской области копам удалось задержать вооруженную банду, которая совершала дерзкие нападения на предприятия Украины. По предварительным данным, участники бандформирования совершили минимум 11 налетов, причинив ущерб более чем на миллион гривен. Об этом информирует облуправление Национальной полиции.

По информации копов, по обвинению в разбое и бандитизме им удалось задержать пятерых человек во главе с криминальным авторитетом по кличке “Буба”. Их обоснованно подозревают в нападении на предприятия, которые злоумышленники тщательно планировали. Скрывая свою внешность с помощью париков, накладных усов и бороды, бандиты под дулом пистолетов связывали охранников и обчищали сейфы. Во время обысков у них обнаружили гранаты, ружья, рации, глушители, кастеты, ломы и уйму всего того, что они задействовали во время разбойных нападений. Также изъяли семь машин, на которых злоумышленники совершали грабежи.

Сейчас все подозреваемые находятся в СИЗО, а следователи проверяют, к каким преступлениями они еще могут быть причастны. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в результате расстрела семерых человек в Житомирской области выжить удалось только одному - ветерану батальона имени Кульчицкого Вадиму Федюнину. В тот злополучный день он вместе с другими добровольцами и действующими военнослужащими отправился на рыбалку к приятелю Анатолию Захаренко, где бывал раз 15. Мужчина рассказал, что произошло в ночь убийства.

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