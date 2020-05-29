Перестрелка под Киевом: мэр Броваров раскрыл подробности конфликта

К сегодняшней стрельбе в Броварах могло привести недопонимание между городской и областной властью. Об этом написал на своей странице в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко.

Мэр сообщил, что недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на действующий маршрут зашла новая компания. Сапожко отметил, что все междугородние маршруты утверждает Киевская облгосадминистрация.

"Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями относительно утверждения нового экспресс-маршрута с Торгмаша к метро Лесная через Окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы, - написал Сапожко. - Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствие диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась каждый день".

Кроме того, мэр призвал жителей района Торгмаш, где и произошел инцидент, обращаться в полицию, если стали свидетелями стрельбы или владеют любой информацией.

Напомним, массовые разборки посреди дворов жилых многоэтажек устроили около сотни людей. Все они - представители группировок, которые контролируют пассажирские перевозки в регионе, в том числе и нелегальные. Сообщалось, что в полиции назвали причину и количество раненых во время стрельбы под Киевом.

Ранее "Комментарии" опубликовали видео с места массовой перестрелки в Броварах.

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