Зеленский вызвал "на ковер" Авакова из-за перестрелки в Броварах

Министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался перед президентом Украины Владимир Зеленский о конфликте, который произошел в Броварах Киевской области сегодня утром. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

"То, что происходило, даже стычками назвать нельзя. Это напоминало 90-е", – заявил Зеленский.

Как рассказал Аваков, конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.

Сообщается, что в потасовке принимали участие около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на троих микроавтобусах прибыла из столицы.

"Киевские перевозчики призвали так называемых титушок, пригласив их из столицы и Винницкой области", – сказал Аваков.

Министр добавил, что группа из Винницкой области – сотрудники одной из охранных фирм.

На данный момент задержаны 20 человек, 3 находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести.

Кроме того, объявили план-перехват для задержания организаторов. А также устанавливают тех, кто направлял вооруженных людей с Винницы.

По словам Авакова, будут сделаны кадровые выводы в отношении Винницкой области. А Зеленский призвал правительство помочь пострадавшим.

Напомним, массовые разборки посреди дворов жилых многоэтажек устроили около сотни людей. Все они - представители группировок, которые контролируют пассажирские перевозки в регионе, в том числе и нелегальные. Сообщалось, что в полиции назвали причину и количество раненых во время стрельбы под Киевом. Впоследствии мэр Броваров раскрыл детали конфликта.

Ранее "Комментарии" опубликовали видео с места массовой перестрелки в Броварах.

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