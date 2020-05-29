Конфликт в Броварах назревал несколько дней назад, местные обращались к полиции – соцсети

Конфликт между перевозчиками в Броварах, где сегодня произошла массовая стрельба, начался еще несколько дней назад. Об этом говорится в социальных сетях.



"Торгмаш! Титушки второй день запугивают водителей, чтобы не брали пассажиров на Киев, а только частник на маршрутке ради которого это **** трудится", - писала в группе "Мои Бровары" в Facebook Мария Мельниченко 27 мая.

О подозрительных "джигитах" сообщали и другие пользователи.

"Сегодня утром щелкнул пару кадров... Ребята заметили, самый маленький 140-килограммовый подошел и попросил удалить!

- Зачем вы снимаете исподтишка?

- Просто езжу уже 15 лет. А тут какая-то непонятная ситуация. Вы кто?

- Автобусы просто выиграли тендер, а автомобилисты им мешают!", - говорится в сообщении Романа Улитько в группе "Район Торгмаш Бровары".

Сегодня же, 29 мая, когда утром Бровары переполошила стрельба, местные жители напомнили, что подозрительных личностей видели в районе Торгмаш еще раньше, о чем писали в комментариях к сообщению мэра Игоря Сапожко.

"Я же вчера вызывала полицию на Олимпийскую, 1, когда эти тітушки уже третий день собирались и угрожали маршрутчикам!!! И полиция их знает, потому что разговаривала с ними", - написала пользователь Ola Zasteba.

Напомним, массовые разборки посреди дворов жилых многоэтажек устроили около сотни людей. Все они - представители группировок, которые контролируют пассажирские перевозки в регионе, в том числе и нелегальные. В Сети опубликовано видео с места массовой перестрелки в Броварах.

Сообщалось, что в полиции назвали причину и количество раненых во время стрельбы под Киевом. Впоследствии мэр Броваров раскрыл детали конфликта.

Ранее "Комментарии" писали, что Зеленский вызвал "на ковер" Аваакова через перестрелку в Броварах.

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