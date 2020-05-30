Полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, – Геращенко

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По состоянию на сегодня, 30 мая, полиция и прокуратура определила более
60-ти участников вчерашней перестрелки в Броварах, включая заказчиков. Об этом
на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Геращенко сообщил, что сейчас в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного во вчерашних криминальных разборках. По его словам, полиция и прокуратура требуют меру пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца для всех задержанных.
Напомним, массовые разборки посреди дворов жилых многоэтажек устроили около
сотни людей. Все они – представители группировок, которые контролируют
пассажирские перевозки в регионе, в том числе и нелегальные. В Сети
опубликовано видео
с места массовой перестрелки в Броварах.
Сообщалось, что в
полиции назвали причину и количество раненых во время стрельбы под Киевом.
Впоследствии мэр Броваров раскрыл детали
конфликта.
Ранее "Комментарии" писали, что конфликт
между перевозчиками в Броварах начался еще несколько дней назад. Об этом
говорится в социальных сетях.
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