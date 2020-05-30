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Полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, – Геращенко

В суде Броваров сегодня определят меру пресечения для 21 задержанного участника вчерашних разборок

30 мая 2020, 12:33 comments1007
Автор:

Татьяна Веремеева

Полиция определила более 60 участников перестрелки в Броварах, – Геращенко

По состоянию на сегодня, 30 мая, полиция и прокуратура определила более 60-ти участников вчерашней перестрелки в Броварах, включая заказчиков. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Геращенко сообщил, что сейчас в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного во вчерашних криминальных разборках. По его словам, полиция и прокуратура требуют меру пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца для всех задержанных.

Напомним, массовые разборки посреди дворов жилых многоэтажек устроили около сотни людей. Все они – представители группировок, которые контролируют пассажирские перевозки в регионе, в том числе и нелегальные. В Сети опубликовано видео с места массовой перестрелки в Броварах.

Сообщалось, что в полиции назвали причину и количество раненых во время стрельбы под Киевом. Впоследствии мэр Броваров раскрыл детали конфликта.

Ранее "Комментарии" писали, что конфликт между перевозчиками в Броварах начался еще несколько дней назад. Об этом говорится в социальных сетях.


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