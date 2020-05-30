Киев оказался под водой: опубликованы фото и видео последствий сильных дождей в столице

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Сильные дожди в столице Украине привели к тому, что некоторые улицы
подтопило. Ночью в Киеве был слабый дождь, а утром – интенсивные осадки. Об
этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации
(КГГА).
Согласно сообщению, ночью гидрослужбы работали в усиленном режиме, и пытаются оперативно ликвидировать подтопления. В то же время пользователи соцсетей активно публикуют фото и видео затопленных улиц столицы.
Так, на ул. Пестеля проблема возникла из-за значительного поднятия уровня реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также проводились работы на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская".
Украинского гидрометцентр предупреждает, что к 21:00 30 мая дождь достигнет критерия значительный, уровень опасности – желтый.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня, 30 мая, в Украине пройдут
временные дожди, местами с грозами, ночью в восточных, днем в северных,
Ровенской и Волынской областях пройдут сильные дожди. В центральных и Киевской
областях ночью и утром местами туман.
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