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Главная Новости Общество происшествия Киев оказался под водой: опубликованы фото и видео последствий сильных дождей в столице
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Киев оказался под водой: опубликованы фото и видео последствий сильных дождей в столице

К вечеру дождь достигнет критерия значительный, уровень опасности – желтый

30 мая 2020, 14:38 comments889
Автор:

Татьяна Веремеева

Киев оказался под водой: опубликованы фото и видео последствий сильных дождей в столице

Сильные дожди в столице Украине привели к тому, что некоторые улицы подтопило. Ночью в Киеве был слабый дождь, а утром – интенсивные осадки. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно сообщению, ночью гидрослужбы работали в усиленном режиме, и пытаются оперативно ликвидировать подтопления. В то же время пользователи соцсетей активно публикуют фото и видео затопленных улиц столицы.

Так, на ул. Пестеля проблема возникла из-за значительного поднятия уровня реки Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также проводились работы на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговская".

Украинского гидрометцентр предупреждает, что к 21:00 30 мая дождь достигнет критерия значительный, уровень опасности – желтый.


Ранее "Комментарии" писали, что сегодня, 30 мая, в Украине пройдут временные дожди, местами с грозами, ночью в восточных, днем в северных, Ровенской и Волынской областях пройдут сильные дожди. В центральных и Киевской областях ночью и утром местами туман.


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