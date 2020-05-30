В Украине объявили штормовое предупреждение

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Завтра, 31 мая, в западных областях Украины ожидаются значительные дожди (I
уровень опасности, желтый), в Карпатах ночью пройдут сильные дожди (II уровень
опасности, оранжевый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Отмечается, что в течение ближайших двух дней, 31 мая и 1 июня из-за сильных дождей на реках бассейнов Сяна, Днестр (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8 час 29 мая). Кроме того, синоптики предупреждают, что местами возможно первоначальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.
Ранее "Комментарии" писали, что через
несколько дней в Украине придет тепло, а погода – станет похожей на летнюю,
июньскую. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что тепло можно ждать через 3-4
дня.
Напомним, в Украинском
гидрометцентре опубликовали прогноз погоды на июнь 2020
года. В этом году июнь
будет теплее, чем обычно, ведь температура воздуха прогнозируется выше средних
показателей. А вот осадки – в норме.
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