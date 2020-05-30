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В Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о значительном повышении уровня воды в реках

30 мая 2020, 23:38
Автор:

Татьяна Веремеева

В Украине объявили штормовое предупреждение

Завтра, 31 мая, в западных областях Украины ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый), в Карпатах ночью пройдут сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в течение ближайших двух дней, 31 мая и 1 июня из-за сильных дождей на реках бассейнов Сяна, Днестр (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8 час 29 мая). Кроме того, синоптики предупреждают, что местами возможно первоначальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий.

Ранее "Комментарии" писали, что через несколько дней в Украине придет тепло, а погода – станет похожей на летнюю, июньскую. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что тепло можно ждать через 3-4 дня.

Напомним, в Украинском гидрометцентре опубликовали прогноз погоды на июнь 2020 года. В этом году июнь будет теплее, чем обычно, ведь температура воздуха прогнозируется выше средних показателей. А вот осадки – в норме.


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