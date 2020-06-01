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Вооруженные разборки перевозчиков в Броварах: что случилось с участниками перестрелки

Полицейские все еще ищут организаторов массовой перестрелки, которую на прошлой неделе устроили перевозчики во дворах многоэтажек в Броварах под Киевом

сегодня, 08:29 comments663
Автор:

Виолетта Комаровская

Вооруженные разборки перевозчиков в Броварах: что случилось с участниками перестрелки

Участников перестрелки, которую на прошлой неделе устроили перевозчики в Броварах, лишили права внести залог. Всех 20 задержанных, которым уже выбрали меру пресечения, суд арестовал и отправил в СИЗО на 60 суток. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава МВД Арсен Аваков.

Еще одно судебное заседание, где будут выбирать меру пресечения 21-му задержанному, должно состояться уже сегодня в 10 утра. Также правоохранители двоим участникам разборок огласили подозрение заочно. Задержать этих фигурантов дела пока не удалось, как и организаторов массовой стрельбы.

"Теперь на очереди организаторы этого преступления. Еще не вечер ...", - написал Аваков. Стоит отметить, что ранее в МВД сообщили, что имена заказчиков уже знают. 

Ранее заместитель Авакова - Антон Геращенко - сообщал, что всего в разборках перевозчиков приняли участие около сотни человек. На месте удалось задержать десятерых из них.

Вооруженные разборки маршрутчики, в том числе и нелегальные, устроили в Броварах  в пятницу 29 мая. Несколько десятков мужчин в черном собрались прямо во дворе жилых многоэтажек. Около 7 утра местные жители услышали выстрелы и вызвали полицию. Затем в полиции сообщили о троих раненых во время стрельбы. Это участники разборок, которых подстрелили с травматического оружия. 

Ранее "Комментарии" публиковали видео с места перестрелки в Броварах. Некоторые пользователи соцсетей уже сравнили ее с бандитскими разборками в 90-х. 


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Источник: https://www.facebook.com/arsen.avakov.1
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