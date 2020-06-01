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Сегодня умер народный артист Украины

Мирослав Скорик был музыкантом и композитором, а также Героем Украины

1 июня 2020, 20:32 comments998
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня умер народный артист Украины

Сегодня, 1 июня, в возрасте 81 года скончался музыковед, выдающийся композитор и народный артист Украины Мирослав Скорик. Об этом на своей странице  в Facebook написал главный режиссер Национальной оперы Украины им.Шевченко, оперный певец Анатолий Соловьяненко.

"Отошел в вечность выдающийся деятель искусств и искренний, надежный друг - Мирослав Михайлович Скорик", - указано в сообщении артиста по сцене.

Также слова скорби и соболезнования близким выразила и ведущая Львовской областной филармонии Ольга Лозинская, отметив, что маэстро покинул этот мир, чтоб оправиться в лучший. 

Мирослав Скорик - автор музыки к фильмам "Тени забытых предков", "Гуси-лебеди летят", "Высокий перевал" и других советских кинолент.

Имеет звание Героя Украины за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии национального музыкального искусства, многолетнюю плодотворную композиторскую, педагогическую и общественную деятельность.

Также является владельцем ордена "За заслуги" I степени за весомый личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Украины, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд, ордена "За заслуги" II степени - за весомый личный вклад в увековечение памяти Ивана Франко, ордена "За заслуги" III степени - за значительный личный вклад в развитие украинского музыкального искусства, многолетнюю творческую и педагогическую деятельность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что скончался азиатский миллиардер Стэнли Хо, оставив наследство своим 17 детям.


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