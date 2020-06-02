ВИДЕОФАКТ: на рынке в Одессе произошла стрельба

В Одессе на рынке "7 километр" сегодня, 2 июня, произошел вооруженный конфликт. Об этом сообщает "7 канал".

По данным издания, группа неизвестных вооруженных мужчин прибыла на промрынок, где устроила стрельбу. Сообщается, что они обстреляли автомобиль и устроили разборки с несколькими людьми, к которым, вероятно, приехали целенаправленно. Кроме того, злоумышленники разбили витрины одного из магазинов арматурами и битами.





В Сети опубликовано видео произошедшего.

"Обстреляли машину, вон - биты, кошмар. У меня аж руки дрожат", - слышны комментарии очевидца, который заснял конфликт.

Кроме того, в видео прозвучала информация, что у одного из мужчин есть ранение.

Причина перестрелки пока что неизвестна.

Как сообщалось, полицейские все еще ищут организаторов массовой перестрелки, которую на прошлой неделе устроили перевозчики во дворах многоэтажек в Броварах под Киевом.

Ранее "Комментарии" писали, что в соцсетях сообщают, что накануне стрельбы в Броварах "титушки" уже запугивали водителей, а жители сообщали об этом в полицию.

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