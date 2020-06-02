kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.06.2020

BTC/USD

10132.11

ETH/USD

251.92

LTC/USD

49.48

НБУ 02.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.05

RUB/UAH

0.39
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия ВИДЕОФАКТ: на рынке в Одессе произошла стрельба
commentss НОВОСТИ Все новости

ВИДЕОФАКТ: на рынке в Одессе произошла стрельба

На одном из рынков в Одессе неизвестные обстреляли авто и громили витрину магазина, конфликт попал на видео

сегодня, 11:41 comments633
Автор:

Таисия Ерохина

ВИДЕОФАКТ: на рынке в Одессе произошла стрельба

В Одессе на рынке "7 километр" сегодня, 2 июня, произошел вооруженный конфликт. Об этом сообщает "7 канал".

По данным издания, группа неизвестных вооруженных мужчин прибыла на промрынок, где устроила стрельбу. Сообщается, что они обстреляли автомобиль и устроили разборки с несколькими людьми, к которым, вероятно, приехали целенаправленно. Кроме того, злоумышленники разбили витрины одного из магазинов арматурами и битами.


В Сети опубликовано видео произошедшего.

"Обстреляли машину, вон - биты, кошмар. У меня аж руки дрожат", - слышны комментарии очевидца, который заснял конфликт.

Кроме того, в видео прозвучала информация, что у одного из мужчин есть ранение.

Причина перестрелки пока что неизвестна.

Как сообщалось, полицейские все еще ищут организаторов массовой перестрелки, которую на прошлой неделе устроили перевозчики во дворах многоэтажек в Броварах под Киевом.

Ранее "Комментарии" писали, что в соцсетях сообщают, что накануне стрельбы в Броварах "титушки" уже запугивали водителей, а жители сообщали об этом в полицию.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://7kanal.com.ua/2020/06/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b5-7-%d0%ba%d0%b8%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80-%d0%bd%d0%b5%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d1%81/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!