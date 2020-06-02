Стрельба на рынке в Одессе: полиция сообщает о двух раненых

Во время стрельбы, произошедшей сегодня на рынке "7 километр" в Одессе были ранены двое людей. Об этом сообщает облуправление Национальной полиции на странице в Facebook.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы на промтоварном рынке. Известно о двух раненых, которые были доставлены в больницу.

По предварительным данным правоохранителей, 2 июня утром в магазин тканей на промрынке зашли неизвестные в масках и совершили несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения. В результате телесные повреждения получили двое мужчин. А сами же правонарушители сели в свои автомобили и уехали.

Напомним, в Одессе на рынке "7 километр" сегодня, 2 июня, произошел вооруженный конфликт. По данным местных СМИ, группа неизвестных вооруженных мужчин прибыла на промрынок, где устроила стрельбу. Сообщается, что они обстреляли автомобиль и устроили разборки с несколькими людьми, к которым, вероятно, приехали целенаправленно. Кроме того, злоумышленники разбили витрины одного из магазинов арматурой и битами. В Сети опубликовано видео происшествия.

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