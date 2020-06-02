Стало известно, из-за чего могла произойти стрельба на рынке в Одессе

Стрельба на промтоварном рынке "7 километр" в Одессе могла произойти из-за неподеленных мест для парковки авто. Об этом сообщает облуправления Национальной полиции на странице в Facebook.

"Работники торгового заведения, понимая, что до этого у них был конфликт из-за места парковки автомобилей с соотечественниками, которые также торгуют тканями на рынка, вооружились пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами и пошли к их магазину, где побили окна", - говорится в сообщении полиции.

Сообщается, что утром на промтоварном рынке неизвестны лица в масках зашли в магазин тканей, где учинили погром со стрельбой и избили сотрудников, а затем скрылись с места происшествия на двух микроавтобусах. Чтобы задержать злоумышленников, правоохранители объявили оперативный план "Перехват". Пока никого не нашли. Тогда как с места происшествия были доставлены в отделение полиции 10 человек.

Событие правоохранители квалифицируют по ч.4 ст.296 УКУ – хулиганство.

Напомним, во время стрельбы, произошедшей сегодня на рынке "7 километр" в Одессе, были ранены двое людей. Пострадавшие находятся в больнице.

Ранее "Комментарии" сообщили, что в Одессе на рынке "7 километр" 2 июня произошел вооруженный конфликт. По данным местных СМИ, группа неизвестных вооруженных мужчин прибыла на промрынок, где устроила стрельбу. Сообщается, что они обстреляли автомобиль и устроили разборки с несколькими людьми, к которым, вероятно, приехали целенаправленно. Кроме того, злоумышленники разбили витрины одного из магазинов арматурой и битами. В Сети опубликовано видео происшествия.

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