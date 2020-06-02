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Главная Новости Общество происшествия Перестрелка в Броварах: в МВД сообщили о задержании еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом
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Перестрелка в Броварах: в МВД сообщили о задержании еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что задержанным было объявлено подозрение в бандитизме

сегодня, 18:00
Автор:

Татьяна Веремеева

Перестрелка в Броварах: в МВД сообщили о задержании еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом

Министерство внутренних дел Украины сообщает, что в Киеве, Ирпене и Броварах удалось задержать еще 13 человек во главе с криминальным авторитетом "Веха" или "Журавль". В МВД отмечают, что эти люди "выступили" со стороны местных перевозчиков.

По словам главы ведомства Арсена Авакова всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы.

Напомним, массовые разборки посреди дворов жилых многоэтажек устроили около сотни людей. Все они – представители группировок, которые контролируют пассажирские перевозки в регионе, в том числе и нелегальные. В Сети опубликовано видео с места массовой перестрелки в Броварах.

Сообщалось, что в полиции назвали причину и количество раненых во время стрельбы под Киевом. Впоследствии мэр Броваров раскрыл детали конфликта.

Ранее "Комментарии" писали, что конфликт между перевозчиками в Броварах начался еще несколько дней назад. Об этом говорится в социальных сетях.

По состоянию на 30 мая полиция и прокуратура определила более 60-ти участников перестрелки в Броварах, включая заказчиков. 


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