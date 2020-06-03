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Полиция открыла два производства по факту стрельбы на рынке в Одессе

В полиции сообщают, что подозреваемые в причастности к стрельбе на рынке в Одессе являются сотрудниками охранной фирмы

3 июня 2020, 22:53
Автор:

Татьяна Веремеева

Полиция открыла два производства по факту стрельбы на рынке в Одессе

Полиция Одесской области начала еще два уголовных производства по факту вчерашней стрельбы на рынке "7километр".

Сообщается, что действия подозреваемых в причастности к происшествию в Одессе квалифицированы по статьям 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, сотрудникам полиции удалось найти микроавтобусы, на которых уехали подозреваемые с рынка, где произошла стрельба. На данный момент автомобили изъяты, их доставили на экспертизу. Также правоохранители пока выясняют, причастны ли к происшествию задержанные люди.

В полиции выяснили, что разыскиваемые работают в одной из охранных фирм.

Напомним, в Одессе на рынке "7 километр" вчера, 2 июня, произошел вооруженный конфликт. Группа неизвестных вооруженных мужчин прибыла на промрынок, где устроила стрельбу. Сообщается, что они обстреляли автомобиль и устроили разборки с несколькими людьми, к которым, вероятно, приехали целенаправленно. Кроме того, злоумышленники разбили витрины одного из магазинов арматурами и битами. В полиции также сообщили о двух раненных в результате стрельбы, их доставили в больницу.


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Источник: https://od.npu.gov.ua/news/zvichajni-novini/za-faktom-podij-na-promtovarnomu-rinku-policzejski-rozpochali-shhe-dva-kriminalnix-provadzhennya/
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