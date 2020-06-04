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Туристов на пляжах Азовского моря будет охранять Нацгвардия

Нацгвардейцы выйдут патрулировать пляжи Мариуполя, Ялты, Мелекина и Белосарайской Косы на Азовском море

сегодня, 16:00
Автор:

Екатерина Белоброва

Туристов на пляжах Азовского моря будет охранять Нацгвардия

Личный состав Национальной гвардии выйдет на курортные пляжи Азовского моря для контроля дистанции туристов в связи с ослаблением карантинных мер. Об этом передает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Причиной усиления контроля силовым ведомством стало многократное увеличение отдыхающих на береговой зоне, что будет только расти с продолжением летнего туристического сезона.

"С потеплением количество отдыхающих на пляжах увеличивается. Заработали пункты питания, гостиницы и спортивные площадки в прибрежных районах. В связи с этим, такие места были усилены пешими нарядами, а также автопатрулями Нацгвардии во взаимодействии с Нацполицией", - указано в сообщении МВД.

Таким образом военные и полиция будут контролировать пляжи Мариуполя, Ялты, Мелекина и Белосарайской Косы. Патрулирование побережья Азовского моря продлится до окончания курортного сезона.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Министерстве здравоохранения обозначили, что все отдыхающие на пляжах должны соблюдать дистанцию минимум два метра, регулярно мыть руки, чихать только в одноразовую салфетку или в изгиб локтя. Вместе с тем персонал пляжей должен будет работать в масках.


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Источник: https://mvs.gov.ua/ua/news/31400_Naryadi_Nacgvardii_posilyuyut_priberezhni_zoni_ta_zoni_vidpochinku_poblizu_Azovskogo_morya.htm?fbclid=IwAR3gaUF_T7-pf2rGXfiRk70GXreuQ-4PbNwCD2mldmIsAvvDzGvnpC4wlCc
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