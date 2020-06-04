Вместо 50 км в час – 207: полиция показала лихачей-рекордсменов

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9727.64
ETH/USD
242.60
LTC/USD
47.45
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.15
RUB/UAH
0.39
В Украине уже третий день работает автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения, а вчера, 3 июня, не обошлось без новых антирекордов нарушения скоростного режима. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Так, за сутки 3 июня камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались на скорости свыше 170 км/час. Одним из лидеров среди лихачей стал автомобиль с номером AE198***: он двигался со скоростью 207 км/ч на улице Елены Телиги, в Киеве, при том, что разрешенная скорость там 50 км/час.
Рекорд по числу нарушений взял автомобиль с номерным знаком AA410***, нарушив скоростной режим 12 раз. Второе место у автомобиля с номером 2870*** – 10 нарушений.
Любителей погонять камеры также увидели на таких трассах:
- M07 Киев-Ковель-Ягодин. Вместо разрешенной скорости на указанном отрезке 50 км/ч семь автомобилей разогнались до 174 км/ч;
- M07 Киев-Ковель-Ягодин. Вместо 90 км/ч 10 лихачей двигались со скоростью 168 км/ч;
- H01 Киев-Знаменка (разрешенная скорость – 50 км/ч). 10 авто ехали со скоростью 163 км/ч;
- M05 Киев-Одесса (50 км/ч). Зафиксировано 64 случая, когда скорость транспорта достигала от 156 до 172 км/ч;
- M03 Киев-Харьков-Довжанский (110 км/ч). Среди нарушителей 21 авто – разогнались до 165-167 км/ч;
- M07 Киев-Ковель-Ягодин (50 км/ч). В "прицелы" камер попали 97 нарушителей, их скорость – 148-151 км/час.
Отметим, что в комментариях к записи Белошицкий сообщил, что количество нарушений продолжает снижаться. И даже большими темпами, по его словам, чем ожидалось.
Как ранее писали "Комментарии", в МВД опубликовали список "потенциальных убийц", которые превысили скорость в Киеве.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости