Вместо 50 км в час – 207: полиция показала лихачей-рекордсменов

В Украине уже третий день работает автоматическая фиксация нарушений правил дорожного движения, а вчера, 3 июня, не обошлось без новых антирекордов нарушения скоростного режима. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Так, за сутки 3 июня камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались на скорости свыше 170 км/час. Одним из лидеров среди лихачей стал автомобиль с номером AE198***: он двигался со скоростью 207 км/ч на улице Елены Телиги, в Киеве, при том, что разрешенная скорость там 50 км/час.

Рекорд по числу нарушений взял автомобиль с номерным знаком AA410***, нарушив скоростной режим 12 раз. Второе место у автомобиля с номером 2870*** – 10 нарушений.

Любителей погонять камеры также увидели на таких трассах:

- M07 Киев-Ковель-Ягодин. Вместо разрешенной скорости на указанном отрезке 50 км/ч семь автомобилей разогнались до 174 км/ч;

- M07 Киев-Ковель-Ягодин. Вместо 90 км/ч 10 лихачей двигались со скоростью 168 км/ч;

- H01 Киев-Знаменка (разрешенная скорость – 50 км/ч). 10 авто ехали со скоростью 163 км/ч;

- M05 Киев-Одесса (50 км/ч). Зафиксировано 64 случая, когда скорость транспорта достигала от 156 до 172 км/ч;

- M03 Киев-Харьков-Довжанский (110 км/ч). Среди нарушителей 21 авто – разогнались до 165-167 км/ч;

- M07 Киев-Ковель-Ягодин (50 км/ч). В "прицелы" камер попали 97 нарушителей, их скорость – 148-151 км/час.

Отметим, что в комментариях к записи Белошицкий сообщил, что количество нарушений продолжает снижаться. И даже большими темпами, по его словам, чем ожидалось.

Как ранее писали "Комментарии", в МВД опубликовали список "потенциальных убийц", которые превысили скорость в Киеве.

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