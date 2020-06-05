Насилие и сбыт наркотиков: ГБР задержало банду полицейских

Задержаны 7 участников банды полицейских, среди которых два руководителя отдела полиции. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В частности, были задержаны начальник и заместитель Павлоградского отдела полиции ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, начальник сектора этого же отдела полиции и 4 оперативных работника.

Фигуранты в течение 2019-2020 лет "повышали" показатели своей работы следующим образом: психологически и физически заставляли граждан совершать преступления. Речь идет о кражах, сбыте наркотиков и оружия. Оплатой за совершение преступлений были деньги и наркотические вещества. В дальнейшем пострадавшие привлекались к уголовной ответственности.





Всем полицейским сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений: ст. 255 УКУ (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией), ст. 365 УКУ (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств), ст. 185 УКУ (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц), ст. 263 УКУ (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 307 УКУ (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, протестующие под зданием Верховной Рады требуют отставки Авакова.

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