В США назвали самых высокооплачиваемых писателей года

Список наиболее финансово успешных писателей возглавила автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Такие данные опубликовал американский журнал Forbes, журналисты которого составили соответствующий рейтинг.

Так, Джоан Роулинг не впервые является лидером среди популярных писателей — она уже занимала первую строку рейтинга в 2017 году. А вот в 2018 году ее опередил американский писатель Джеймс Паттерсон.

В этом году Джеймс Паттерсон, автор книги "Президент пропал", написанной в соавторстве с Биллом Клинтоном, занимает вторую строчку рейтинга с доходом 70 млн долл. Паттерсона также признали наиболее богатым писателем в США.

Третье место принадлежит Мишель Обаме, которая заработала порядка 36 млн долларов на собственных мемуарах.

В пятерку наиболее успешных также вошли Джефф Кинни, который получил за свои детские книги "Дневник слабака" 20 млн долларов и Стивен Кинг с доходом от своих произведений в 17 млн долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", лауреатами Букеровской премии в 2019 году стали канадская и британская писательницы - Маргарет Этвуд за роман "Заветы" - сиквел романа "Рассказа служанки" и Бернардин Эваристо за роман "Девушка, женщина, все остальное".