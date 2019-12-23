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В США назвали самых высокооплачиваемых писателей года

В топ-5 вошли сразу двое детских писателей

сегодня, 11:49
Автор:

• Сергей Медведев

Список наиболее финансово успешных писателей возглавила автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Такие данные опубликовал американский журнал  Forbes, журналисты которого составили соответствующий рейтинг.

Так, Джоан Роулинг не впервые является лидером среди популярных писателей — она уже занимала первую строку рейтинга в 2017 году. А вот в 2018 году ее опередил американский писатель Джеймс Паттерсон.

В этом году Джеймс Паттерсон, автор книги "Президент пропал", написанной в соавторстве с Биллом Клинтоном, занимает вторую строчку рейтинга с доходом 70 млн долл. Паттерсона также признали наиболее богатым писателем в США.

Третье место принадлежит Мишель Обаме, которая заработала порядка 36 млн долларов на собственных мемуарах.   

В пятерку наиболее успешных также вошли Джефф Кинни, который получил за свои детские книги "Дневник слабака" 20 млн долларов и Стивен Кинг с доходом от своих произведений в 17 млн долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", лауреатами Букеровской премии в 2019 году стали канадская и британская писательницы - Маргарет Этвуд  за роман "Заветы" - сиквел романа "Рассказа служанки" и Бернардин Эваристо за роман "Девушка, женщина, все остальное".

Источник: https://www.forbes.ru/biznes/389943-dzhoan-rouling-vozglavila-reyting-samyh-vysokooplachivaemyh-pisateley-2019-goda?photo=3
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